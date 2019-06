Natalia Valdebenito: “Me voy de Chile la próxima semana; me voy unos meses y vuelvo”

A días de cumplir 40 años, Natalia Valdebenito se prepara para dar dos grandes saltos: estrenar su debut en la pantalla grande, “Mujeres arriba”, y dejar Chile por varios meses para ponerse a prueba lejos, donde no tiene la fama que acá le ha dado la comedia.

“Me voy de Chile la próxima semana”, dijo a hoyxhoy durante el lanzamiento del primer trailer de la cinta que protagoniza junto a Loretto Bernal y Alison Mandel y que se estrenará el 31 de octubre.

“Me voy unos meses y de ahí vuelvo”, aclaró. Aunque no tiene un solo destino en su agenda. Estados Unidos, Canadá y México, aparecen entre las “varias partes” que visitará “para concentrarme en otras cosas, armar otro show”. “Este año estoy parada de show, lo bajé todo”, contó.

Sí, también, hacer otras cosas, investigar. El público ha cambiado bastante, creo que todo es bastante latino y quiero meterme ahí.

Siempre, me encanta empezar de cero, y lo que decía es verdad, cumplo 40 el viernes y siento que estoy de cero. Y esto también lo prueba, como que no me da miedo probar, meterme en cosas, me da más miedo lo seguro.

Pero antes de partir, y de celebrar sus 40, Natalia Valdebenito presentó ayer el primer adelanto de “Mujeres arriba”, su primera película tras años de stand up comedy. “Todo lo que hago lo hago desde la actuación, para mí el teatro es como mi casa matriz y como comediante el teatro es mi mejor herramienta”, comentó.

“Mujeres arriba” es dirigida por Andrés Feddersen, fundador junto a Loretto Bernal de LAF Producciones, firma que se ha hecho conocida por videos virales de YouTube.

La primera película de la productora, sigue a tres amigas que buscan una vida sexual más entretenida. Una de ellas es Maida (Valdebenito), “que es la más caliente, la más necesitada y lo deja súper en evidencia, como que no tiene miedo a decirlo”, describió la propia actriz. “Muchas se van a identificar con Maida”, auguró.

Fantástica, me dejaron hacer hartas cosas, inventar harto, me dieron hartas posibilidades de improvisar, que es como mi arma letal, así que me siento súper contenta. Es muy divertido además verse tan grande, en calzones y sostenes, está divertido (suelta una carcajada).

Me parece que ellos son particulares en sí; Loretto con su actuación, Andrés con su dirección y eso siempre me parece atractivo. Y honestamente, los que hacían comedia antiguamente por suerte no llegaron a mí, por razones obvias me imagino, así que no tuve la posibilidad de actuar con otra gente. Y siento que me atrapó, primero, que las mujeres fueran las protagonistas .

Yo creo que saca todo de la típica norma de las mujeres. De conformistas nada, de poco empoderadas nada. Cada una está súper clara dentro de lo que quiere, con todas sus dudas y fortalezas, pero no se muestra esta mujer tan dubitativa, sino que va más al choque. Que creo que es lo que está pasando ahora, que nos estamos dando cuenta de que no es necesario dudar tanto, hay que darle no más. Y de lo sexual ya no es como “a los hombres les gusta”; no solamente es agradar a los hombres el rollo, es agradarnos a nosotras mismas.