Maluma repasa su camino a la fama en un documental de YouTube

El camino que ha recorrido desde sus inicios en su natal Medellín, Colombia, hasta su presente, que incluye una colaboración con Madonna, es lo que muestra “Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré”, el documental sobre el reguetonero de YouTube Originals que hoy se estrenó por esa plataforma.

El filme del dominicano Jessy Terrero incluye los momentos más importantes de su carrera, escenas de conciertos masivos y entrevistas exclusivas con el cantante, su familia y amigos.

En el filme, Maluma revela la meta que se fijó como artista: "Marcar huella en el mundo entero". Y habla de sí mismo como un "soñador" cuando recuerda el momento en el que comenzó su carrera, a los 16 años. Por eso, espera que este documental sea inspirador para otros. “Si yo pude lograr mis sueños todas las personas que lo van a ver también”, expresó.

“Lo más importante es que hay mucho contenido que la gente no ha visto hasta el momento desde que yo comencé mi carrera”, dijo el colombiano sobre el documental a la agencia de noticias AP. “Desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de mostrarle al mundo todo esto que los artistas, o yo específicamente como artista, he tenido que vivir para llegar a donde estoy... Es un documental que es muy especial y va a mostrar un lado muy sensible de mi vida”, agregó.

Maluma estuvo recién en mayo pasado en el país con su gira "11:11", que montó para promocionar su más reciente disco, titulado de igual manera.