Rafael Olarra se descargó tras despido de Fox Sports: "Querían que fuera el ex futbolista-galán pasado para la punta"

El ex futbolista, Rafael Olarra, se refirió a su bullada salida de la estación de televisión Fox Sports Chile. "Querían que fuera el ex futbolista-galán pasado para la punta, pero yo no soy así, soy hombre de familia", dijo en conversación con LUN

Según el diario nacional, a Olarra le quedaban tres años de contrato en el canal. "Pienso que por eso es bien extraño todo esto. No me suma saber los motivos, pero sí fue extraño", sostuvo el otrora defensor de Universidad de Chile.

El "Flaco" también conversó respecto a su pareja, Natalia Mandiola, periodista que fue despedida del canal hace algunos meses, la cual fue muy comentada porque dijo que la echaron por pololear con el ex zaguero central. "Yo tengo mi opinión y está muy cercana a lo que Natalia dijo, no hay duda", explicó. "Después de la salida de mi novia del canal, uno pensaba que podría venir esto en un minuto, pero claramento en lo profesional traté de entregarme al máximo y separar las cosas", añadió.

Otra confesión de Rafael Olarra fue a su aparición en televisión en temas más lúdicos. "Mi perfil es otro", dijo. "Me empezaron a meter en temas más lúdicos y alejados del fútbol, lo cual no me gustaba y no estaba dentro de mis opciones, pero lo entendía como una necesidad del canal", cerró.

Su compañera, Daniela Nicolás también fue despedida del canal junto a Catalina Salazar, según informó LUN.