Polola de Cangri le dedicó emotivo mensaje por redes sociales: "Todo sería tan distinto si estuvieras acá"

Hace algunos días nació la hija de Sebastián Leiva, más conocido como "Cangri", quien falleció a fines de febrero y su polola, Aracelli Díaz, compartió una historia a través de Instagram, dedicado al ex chico reality, con un mensaje que emocionó a sus seguidores.

Díaz en su texto expresó que "todo sería tan distinto si estuvieras acá. Me dejaste un vacío tan grande que no logro llenar. No puedo conformarme con esto. No puedo dejar de pensar cada segundo lo distinto que seria si viviéramos este momento juntos".

"Necesito por un segundo un abrazo tuyo, de esos que me llenaban el alma, de esos que me hacían sentir que todo estaría bien" finalizó la novia de "Cangri".