[VIDEO] Raquel Argandoña cuenta las razones de su salida de Canal 13 y apunta a "alto ejecutivo"

Tras varios días de relativo silencio, Raquel Argandoña habló sin filtro de su salida de Canal 13 en su recién lanzado canal de YouTube. En el video titulado "30 cosas sobre mí -Raquel Argandoña", su hija Kel Calderón le hizo, como es lógico suponer, 30 preguntas. Entre ellas varias sobre su salida de Canal 13, que sorprendió a los espectadores de "Bienvenidos" el lunes.

"¿Por qué no sigues en Canal 13?", le consultó la influencer a su mamá, quien apuntó directamente "al que manda en Canal 13", como el responsable de su salida. "Me despidieron porque a un alto ejecutivo, bueno al que manda en Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad", dijo la "Quintrala".

"La televisión sigue siendo un patriarcado", criticó y ahondó aún más en las razones. "Siempre, desde que llegó al canal, yo supe que nunca le gusté. Yo sabía que tenía más o menos los días contados", reveló y detalló que cuando supo la noticia de que no seguía como panelista del matinal de Canal 13 llamó "a una persona de mucha confianza", quien le confirmó su despido. "Nunca me dieron las razones, llamé a mis jefes directos del 'Bienvenidos', trataron de defenderme, porque creo que lo pasamos súper bien", contó.

Kel insistió en el tema e incluso deslizó que la verdadera razón tras el despido de su mamá era que ella sabía un secreto. "Se rumorea en la prensa que te despidieron porque tú sabías que este ejecutivo tenía una amante al interior del canal ¿es verdad?", le preguntó a su mamá que le respondió: "Yo nunca me he metido en la vida privada de los ejecutivos". "Esa no fue la pregunta, yo te pregunté si tú sabías", insistió Calderón. "Sí, todo el mundo lo sabe pero esa es su vida privada a mí no me interesa lo que haga él en sus ratos libres", dijo Argandoña. "¿Puede ser que a este ejecutivo le gustaran las lectoras de noticias?", insinuó la hija, a lo que la madre contestó enérgica: "Kel córtala". "Yo mi carrera la he hecho porque he trabajado, porque soy profesional y porque soy talentosa, yo no necesito ni he necesitado ningún hombre para salir adelante y eso merece un salud", sentenció la rubia que empinó una copa de espumante.