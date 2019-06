Jani Dueñas respondió a las críticas de Fran García Huidobro: “Por favor léete un libro sobre feminismo, en serio”

Jani Dueñas, habló por primera vez de su fallido paso por el Festival de Viña del Mar. Fue en el programa de Felipe Avello “Detrás de las Risas”, donde enfrentó las críticas que recibió en ese momento, incluyendo la de Fran García-Huidobro.

Fue en Sigamos de Largo, donde la ex de Julio César Rodríguez, aseguró en ese entonces que “el único grito desesperado de Jani Dueñas arriba de Viña fue ‘¿y la sororidad?’. ¿Qué sororidad vas a tener cuando algo no te gusta, te parece fome? ¿Se supone que porque es una mujer arriba del escenario hay que aplaudirla, hay que reírse? A mí no me parece”.

Sin embargo, para Jani Dueñas este comentario no le cayó nada bien, asegurando que cuando dijo sobre el escenario “falló la sororidad”, se refería a un chiste.

“Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García-Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio”, remató, según consignó Glamorama.

“MUY DIFÍCIL”

Por otro lado, también abordó qué significó para ella el momento vivido en Viña. “Quiero que la gente sepa que no es bacán lo que pasó, lo pasé mal, que fue una noche muy difícil y que los días posteriores fueron más difíciles todavía”.

Y continuó asegurando que salió de su casa “como un mes después y me fui de vacaciones al toque muy lejos. (…) A estas alturas ya la gente se acerca a tirarme buenas vibras. Completamente distinto a lo me escribían por Twitter o que me mandaban por DM, todavía hay gente que me está mandando a que me mate. Eso es bien impactante, cómo alguien puede desear que tú te mates porque te fue mal en algo”, reflexionó.