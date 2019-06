Diana Bolocco se emocionó hasta las lágrimas con carta de Cecilia

Días intensos vive Diana Bolocco a casi una semana de sumarse al matinal Mucho Gusto de Mega, este viernes su equipo la emocionó hasta la lágrimas al entregarle una emotiva carta que le envió su hermana Cecilia.

"Cómo quisiera abrazarte en estos momentos. Sé que estás muy emocionada y feliz con este nuevo desafío que enfrentas (...)Tú bien sabes el camino que he debido tomar, el cual solo me tiene lejos físicamente, porque mi alma sigue junto a ti y con toda la familia", escribió la Miss Universo quien vive en Miami junto a su hijo Máximo.

"Sé muy bien que la decisión de dejar Canal 13 fue muy difícil por todo lo que ese canal y sobre todo su gente te brindó (...) No sabes lo orgullosa que me siento de ti, no solo por lo que haz conseguido profesionalmente, sino especialmente por la maravillosa familia que haz construido",declaró Cecilia.

La animadora de Mega no pudo evitar comentar cuánto la ha afectado la ausencia de su hermana. "La extraño, la quiero… y te admiro, querida hermana y sé que todo va a estar bien", expresó la animadora tras ser contenida por sus compañeros del matinal.

"Gracias por esta sorpresa (…) ella es súper especial. Ella fue como mi segunda mamá", reflexionó la esposa de Cristián Sánchez.