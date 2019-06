Daniella Chávez: “Conozcan a otra Daniella, no sólo a la chica sexy”

La modelo y ex conejita Playboy, Daniella Chávez, a raíz de su decisión de eliminar a 25 mil personas de sus redes sociales, abordó la decisión en diálogo con M360.

“Estoy eliminando los usuarios que con sus comentarios me han faltado el respeto” dijo Chávez, quien añadió que “tengo hartos hombres en Instagram pero también varias mujeres que les gusta lo que hago y finalmente terminan comentando por mensaje interno porque se sienten incómodas ante tanto mensaje pasado de tono” dijo Chávez.

La modelo añadió que “quiero hacer más cosas, no solo este tipo de contenido que hago”. “Quiero mostrar otras cosas que me gustan, que sepan que soy mamá, que estoy en la casa, que voy al gimnasio y no solo la faceta sexy con la que me han visto” agregó.

“Conozcan a otra Daniella, no sólo a la chica sexy” dijo la modelo.