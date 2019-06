Laura Prieto posó completamente desnuda para revista: "No me importa lo que piensen los demás"

“El reality me cambió completamente. No sólo por no tener comida o por convivir con gente muy distinta a mí en situaciones límite, sino porque tuve que aprender a escucharme", es parte del testimonio que entregó Laura Prieto a la Revista Viernes, luego de realizar una serie de fotografías completamente desnuda.

En la oportunidad, la modelo habló sobre su participación en el encierro de "Resistiré". "Es un episodio de mi historia que me hizo crecer y que llegó en el momento justo. Hoy soy una mujer más madura, más segura de mí misma, de lo que quiero y no me importa lo que piensen

los demás”.