Belenaza compartió publicación sobre su cumpleaños y generó debate entre usuarios

"Los que hayan ido anoche a mi cumple manden fotos que no me acuerdo bien", fue el mensaje que escribió Belén Mora a través de su cuenta de Instagram.

La humorista, conocida como "Belenaza", publicó una fotografía en blanco, acompañada por estas palabras, que si bien, se trataban de una broma, no fue bien recibida por algunos de sus seguidores.

Por ejemplo, entre los comentarios, una usuaria la emplazaba a que no promoviera "tanto el alcohol. Te siguen muchas personas", agregando que también "adolescentes que te miran como como ejemplo. Claramente NO es un Ejemplo a seguir tomar alcohol hasta no recordar nada".

El comentario generó un debate entre sus seguidores, donde muchos no concordaron con la mirada de la usuaria y aseguraron que "no tiene por qué ser un ejemplo" para nadie.