Anita Alvarado entregó duro testimonio sobre su vida en Japón: “El primer trabajo que tuve fue sexo en vivo”

En conversación con el programa “La Divina Comida”, Anita Alvarado se refirió a la vida que tuvo a su llegada a Japón, la que según narró se debió a un ofrecimiento, luego de que ella decidió cambiar radicalmente su vida, luego de un duro episodio con su entonces recién nacida hija, Angie Alvarado.

Anita Alvarado dijo, según consignó Glamorama, que su decisión cambiar de vida, se produjo a raíz de una enfermedad que afectó a Angie, que terminó con la niña en el Hospital Barros Luco. “Yo llevaba 500 pesos, y agarro a la enfermera, que salió, y le digo ‘por favor, hazle cariño’, porque lloraba y yo la veía detrás del vidrio. Y dije ‘nunca más… ningún hijo mío se va a enfermar por falta de dinero ni va a pasar por cosas por falta de dinero’”.

Alvarado además relató que una vez llegada a Japón, por el ofrecimiento que tuvo de un ciudadano de ese país, “el primer trabajo que tuve fue sexo en vivo. Eran 500 weones mirando. Entre 300 y 500. Te bajas del avión y no te queda otra opción. Ellos son tus dueños, yo le pertenecía a ellos”.

“Por el hecho de haberme llevado yo tenía que pagar, en esos años, 12 millones 500. Uno se demoraba tres años en pagar la deuda. Y tú te las arreglabas, entre show y show te buscabas a tus clientes”, añadió.

Sobre Yuji Chida, el japonés con el que se casó, que le transfirió US$ 5 millones y que posteriormente fue encarcelado por desfalco, Anita Alvarado dijo que “me dediqué 100% a este personaje. Era el amor o el dinero. Yo estaba enamorada de otro japonés y decía ‘si me quedo con este es como quedarme en la media agua del Hogar de Cristo’. Y si me quedo aquí era como ‘vine a Japón con un propósito y lo logré’”.