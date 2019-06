Mariana Derderian: “No puedo creer que Salma Hayek vio una película en la que estoy yo, cuando siempre ha sido al revés”

Hay escenas de “Ella es Cristina” que Mariana Derderián no recuerda. Han pasado casi tres años desde el rodaje. Por eso está nerviosa ante el estreno de la película, que finalmente llega a los cines este jueves. “Voy a ir al estreno yo creo que sin uñas. Estoy feliz y estoy como expectante”, dijo.

La cinta marca el debut en la dirección de Gonzalo Maza, guionista de películas como “Gloria” y “Una mujer fantástica”, y también el suyo como protagonista de una película.

En el filme Derderián es Cristina, una mujer joven que vive una crisis que la lleva a romper con su mejor amiga, Susana, que interpreta la comediante Paloma Salas. Néstor Cantillana, Alejandro Goic, Claudia Celedón y Roberto Farías completan el elenco de esta cinta sobre la amistad, la adultez y el amor propio. O la falta de él.

“Es una película que yo siento que sí, es súper femenina pero también creo que los hombres tienen harto que ver, en el sentido de que también se pueden sentir interpretados por los personajes, porque finalmente los conflictos de los personajes son de esa etapa de la vida en que todos hemos estado, un poco desorientados”, comentó Derderián a hoyxhoy.

Sí, absolutamente. Yo creo que existen esos personajes, uno los ha visto varias veces a lo largo de su vida. El machismo se puede ver en la relación que tiene con Néstor Cantillana y Roberto Farías. Son distintos tipos de hombres, pero los dos igual de poco empáticos, de hombres como mal entendidos como hombres, machistas. Como que creen que la mujer está ahí para girar en torno a ellos y sus necesidades. Hay gente machista hoy en día que a uno le llama la atención dada la edad que tiene. No es una cosa como irreconocible, el machismo está. Estamos en una transición y seguramente en 20 años más no van a quedar. Supongo, espero, toco madera.

Fue increíble, aprendí, lo pasé increíble. Había mucha libertad para ser creativo, posibilidades de improvisar, de proponer, de jugar. La Paloma para mí fue una sorpresa, fue un placer trabajar con ella. Tiene un montón de herramientas, ella por como es, que hacen que sea una suerte haber tenido esa experiencia. Y trabajar con Roberto Farías y con Néstor Cantillana fue también un súper lujo.

Sí, tengo dos amigas del alma: Elisa Zulueta e Ignacia Baeza. Son hermanas, hemos estado en las buenas, en las malas, en las lindas, en las feas.

No.

Las mato si no van.

Mariana Derderián tiene varios amigos en común con el director de “Ella es Cristina”. Aún así se sorprendió cuando Gonzalo Maza le propuso ser la protagonista de su primer filme, que a la vez iba a ser su primer papel protagónico en el cine. “Cuando me dijo que me estaba considerando para una película yo era como ‘pellízcame’”, contó.

“Me fascina Gonzalo (Maza) por la empatía que tiene con nosotras y su forma de ver cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo somos parte de esta sociedad y cómo la sociedad es con nosotras. Todo eso me parece sumamente atractivo, el mundo femenino y además recogido por un hombre”, explicó la actriz.

Es como esas cosas medias surreales. Lo que es realmente sorprendente para mí es que Salma haya visto la película y dijo “voy”. Y ahí uno dice “no te puedo creer que Salma vio una película en la que estoy yo”, cuando siempre ha sido al revés, yo siempre he visto las películas donde sale Salma. Es como: ¿what?

“Ella es Cristina” fue uno de los últimos proyectos que Mariana Derderián hizo antes de convertirse, hace ya un año, en panelista del matinal de Canal 13 “Bienvenidos”, que la semana pasada fue el centro de atención por el despido de su ahora excompañera, Raquel Argandoña.

Para mí fue súper sorpresivo y para el equipo también entiendo. Yo desconozco los motivos que tuvieron y la verdad es que a mí me gustaba mucho, me gusta el panel diverso. Siento que la idea de tener este panel ciudadano es bonita. Mientras más diverso sea el panel más enriquecedor siento que es el debate.

De momento a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo. Siento que estoy aprendiendo, que estoy creciendo. Siento que todos los días aprendo algo nuevo. Me gusta, me desafía, me entretiene.