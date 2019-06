Andrés Longton reveló detalles sobre quiebre amoroso con Wilma González: "Me enteré por una carta"

Andrés Longton, participó en un nuevo programa de la “Divina Comida”, donde habló sobre su relación con Wilma González. El ex chico reality y actual parlamentario, contó que ella terminó la relación a través de una carta.

Todo esto, luego de conocerse al interior del reality Mundos Opuestos. "Fue duro porque no sabía y me enteré por una carta que salió públicamente”, dijo, agregando que “uno no se lo imagina, no se lo espera, hay un sentimiento de dolor, de pena, rabia, dolor todo junto, ella podía entrar todos los domingos… me lo podría haber dicho en persona”.

Con ello, consultado por Anita Alvarado sobre la razón del término, contestó que fue “porque fue infiel… me fue infiel, además porque yo creo que estaba ya aburrida de la relación que estaba teniendo, ya no estaba enamorada. Pero, ¿sabes qué Anita?, yo guardo los mejores recuerdos, yo si me la encuentro no tengo ningún problema, cerramos el ciclo juntos, nos perdonamos, echémosle para adelante y listo”.