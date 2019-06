Modelo que irrumpió en la final de la Champions aseguró que jugadores le han enviado "mensaje coquetos"

Kinsey Wolanski habló sobre las repercusiones que tuvo su irrupción en la final de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el Tottenham que se jugó en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Fue en el diario inglés The Sun, donde la modelo estadounidense reveló que incluso, tras el episodio fue contactada por jugadores de los “reds”.

"No voy a revelar ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos después de que interrumpiera el juego. Uno me envió emoticones de corazón y el otro me dijo: 'Te he visto en el partido'... No respondí porque ya tengo novio", dijo.

Incluso, comentó que no descarta realizar otras intervenciones.

"Tengo planeado volver a hacer más streaking para elevar la cotización de mi perfil. Después de salir de la cárcel pasé de 300.000 seguidores en Instagram a 2 millones. Este tipo de publicidad no se puede comprar", agregó.