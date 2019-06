Bill Cosby decora su celda con fotografías de mujeres famosas

Según el sitio radaronline , el comediante Bill Cosby (81) que cumple una condena de 3 a 10 años en la cárcel de máxima seguridad de Pennsylvania por delitos sexuales se las ha ingeniado para decorar su celda con posters o fotografías de las famosas que le quitan el sueño.

"El sr. Cosby le pidió a uno de los internos que lo ayudara a conseguir fotografías o arte para darle vida a su cuarto (...) Usualmente los internos piden armas, drogas o artículos electrónicos por lo que su pedido fue fácil de conseguir", señala el escrito.

Uno de los prisioneros cercanos al artista le habría conseguido recortes de revista de Beyoncé, Meghan Markle and Kris Jenner. "A él realmente le gusta Meghan, pero está muy molesto porque se casó con Harry",señala una fuente al sitio web.

La frase que usaría Cosby para revelar su molestia con la pareja real es, "que desperdicio de hermosa mujer,ir y casarse con un podrido príncipe.Es una lástima".

Andrew Wyatt, vocero del comediante negó la información pero guardias del recinto penitenciario le dijeron al medio que Wyatt no tiene acceso al celular de Cosby.

