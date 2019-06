[VIDEO] Jennifer López hizo un dueto con su hija sobre el escenario

A poco más de un mes de su cumpleaños número 50, Jennifer López comenzó su gira: "It's my party: The live celebration".

En uno de los shows, la cantante del Bronx vivió un momento muy emotivo, pues su hiija, Emme Anthony, subió a compartir escenario con su madre.

Ambas cantaron "Limitless", donde la pequeña de 10 años se lució con un atuendo muy similar y además encantó con su talento.

En mayo López ya había difundido el talento de su hija en un video donde cantaba una canción de Alicia Keys solo acompañada por un piano.