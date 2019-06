Mon Laferte: "Las redes sociales han sido fundamentales en mi carrera, por eso ahora intento llevarlas yo"

En un día, Mon Laferte dio 17 entrevistas. Llegó la noche del domingo -y se irá mañana- para promocionar La gira de Norma, el tour que la traerá de regreso en septiembre para presentar el disco que lleva su primer nombre.

Pese a lo exprés de su viaje, Mon Laferte está contenta, porque comió sopaipillas y porque la vino a ver su mamá. También está cansada. Por eso bromea pidiendo un masaje para seguir con la maratónica jornada.

Aunque su vida es así, acelerada, es fan de la serie de Netflix "Orange is the new black". "Estoy desesperada esperando la última temporada", dice. Y aprovechó las casi nueve horas de vuelo de México a Chile para escuchar algunos discos en Apple Music. "Caifanes, estoy tripeando mal con Caifanes; "Fijación oral" de Shakira, con Cerati como productor, gran disco", enumera y mira la pantalla de su teléfono. "The Cranberries, Sheryl Crow, Garbage, Blur, Fiona Apple, Regina Spektor, esas son mis búsquedas".

Es lindo, me encanta venir. Ahora voy a ver a mi mamá un ratito, me vino a ver un ratito, veo a mis amistades. Me gusta estar aquí, me encanta, puedo comer sopaipillas, hoy día desayuné. Es muy bonito.

Yo soy de región, está muy cerca pero para mí cuando chica ir a Santiago era imposible. Los pasajes son caros, la estadía si uno no tiene dónde quedarse...yo por mí tocaría en todas las ciudades, no se puede pero intento acercarme lo que más puedo.

Yo donde me inviten voy (se ríe). Si se puede sí. O sea ganas tengo, lo que no tengo es tiempo.

Desde que lanzó en noviembre "Norma", su sexto disco, a Mon Laferte le han pasado hartas cosas importantes. Grabó un tema con Gwen Stefani (que cantó con ella en el late de Jimmy Kimmel) y fue destacada por Rolling Stone dentro de lo mejor de Coachella 2019, uno de los festivales más importantes del mundo.

Por eso sorprendió cuando confesó a sus más de dos millones de seguidores de Instagram que sufre depresión.

Yo mi carrera la empecé independiente. Mis dos primeros discos los di a conocer ahí, a través de las redes. Entonces siento que han sido fundamentales en mi carrera. Por eso intento ahora llevarlas yo, no tengo a alguien que me lleve las redes. Me gusta estar conectada con la gente.

Hay días en que soy súper impulsiva, otras veces, por ejemplo con ese post sobre la depresión, la pensé un montón y dije: "¿Lo hago o no?"; y después mi psicóloga me dijo: "Sí, tienes que compartir, te va a hacer bien" y dije: "Ya, lo voy a compartir".

Yo comparto cada cosa; bueno no todo, pero hay cosas que están bien, mi música es muy personal.

"Norma" es el nombre que eligió para su sexto álbum y también el suyo. Norma Monserrat Bustamante Laferte es el nombre completo de la viñamarina que regresará a Santiago a tocar en el Movistar Arena el 13 de septiembre. "Es muy teatral", adelanta sobre esa gira.

La canción "El Mambo" es mi canción más experimental de la vida. Yo quería hacer un mambo que fuera muy clásico, pero a la vez quería decir muchas cosas y no podía porque en el mambo es todo muy musical y no tenía tiempo para hablar y tenía una letra gigante que había escrito, y no sabía dónde ponerla. Entonces estaba en Los Angeles y todo el tiempo allá se escucha (imita el ritmo del hip hop) y fue como "¡oh tengo que hacer esto, quedaría bacán!". Yo no tengo ningún problema con ningún tipo de música, me gusta toda la música. Por ejemplo, en este disco tengo ese pedazo de trap, pero lo grabé en una toma y más adelante no tengo ningún problema en usar el autotune pero ahora lo quise hacer súper orgánico y muy artesanalmente este disco. Como que me gusta jugar con la música, usar lo que hay a la mano, por eso me tiré este pedacito de trap.

Total, sí, es un festival increíble, es muy lindo, muy organizado.

Es surrealista. Toqué en el escenario principal, a las cinco de la tarde, y después esa noche tocó Childish Gambino y cuando lo vi fue como ¡wow! Increíble. Lo amo, me quiero casar con él (se ríe).

Nos mandamos whatsapp, pero no hemos concretado nada. Pero a todo lo que diga Cecilia, ¡por favor que su representante se acerque y yo sí! La amo.