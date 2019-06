Bárbara Lackington de Masterchef: "Creo que en verdad caigo mal con mis comentarios"

La modelo y finalista de MasterChef, Bárbara Lackington, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido por su participación en el espacio, los que se acrecentaron luego de la emisión del último capítulo.

"Al principio me costaba mucho, ahora ya me están resbalando" dijo Lackington a LUN.

La participante del programa de concursos además planteó que "mientras me insulten a mí y no se metan con mi familia o mi pololo o mis hermanos, todo bien".

Lackington, sin embargo, dijo creer que la mala onda en su contra no es gratuita. "Lo que pasa es que en las entrevistas, hasta yo de repente digo 'chuta la mina pesada'. Hay respuestas que se me han sacado de contexto".

"Creo que en verdad caigo mal con mis comentarios y será. Me lo tendré que bancar no más", añadió.

En dichos a La Cuarta, en tanto, Lackington dio cuenta de la serie de amenazas que ha recibido mediante sus cuentas en redes sociales.

"Me han incitado mucho al suicidio, hasta me llegó un video de Youtube para aprender a suicidarme…. Por otra parte, en cuanto a amenazas de la gente, he tenido una, que fue uno de los que bloqueé…. Me dijo que si me veía en la calle me iba a violar y después me iba a matar" dijo la joven.

“He bloqueado a dos personas, porque me mandaban mensajes internos, me hacían llamadas por Instagram, algo muy acosador”, aseguró.

En su diálogo con LUN, la modelo también responsabilizó a la edición del programa, la que dijo considerar clave para que se creara sobre ella la idea de una "mina pesada".

"Es mi primera ocasión de alta exposición mediática. Por un lado me ha abierto hartas puertas, oportunidades de trabajo, de ser rostro de varias cosas, de ser influencer y modelo. Y bueno, también he debido enfrentar los comentarios que se pasan de la raya (...) cada vez los llevo mejor", dijo.