Raquel Argandoña reveló que su pololo terminó con ella: “¿Por qué cuándo uno hace un bromita se ponen tan graves?”

Raquel Argandoña, ha dado que hablar los últimos días luego de su estrepitosa salida de Canal 13. Sin embargo, la polémica en su vida ha seguido escalando, luego de que contara que el galán 17 años menor que salía con ella terminara la relación

“Debo decir que me pegaron la cortada. Pero hay un dicho: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Se enojó, ¿por qué el hombre chileno es así?", contó en su programa radial.

Todo esto habría tenido que ver con los comentarios que realizó en un video de Youtube junto a su hija Kel.

"¿Por qué cuándo uno se hace un bromita se ponen tan graves? Por ejemplo lo que yo dije en mi video de mi canal de Youtube. La ‘Kel’ me pregunta ‘de todos tus ex, ¿con cuál te pegarías un remember?’. Una dice, ‘ah, bueno, con tu padre’, pero es una cosa como simpática, nunca pensé que iba a ofender a la otra persona. Nunca me había portado tan bien como ahora, entonces al final una se tiene que portar mal porque el resultado es el mismo", aclaró.

Agregando que “se enojó por eso, me duele un poco. Me duele la forma en que se terminó todo (…) Yo creo que debe pensarlo bien, conversar con la almohada", concluyó.