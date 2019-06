Pamela Díaz fue la primera influencer en ser citada por Impuestos Internos para explicar canjes de Instagram

“Me mandaron un mail para decirme que tenía que ir a la oficina de Teatinos 120. Según ellos, no saben nada de Instagram, aunque no creo que sea tan así. Me preguntaron de qué se trata tu Instagram, qué significaba mi foto en el Monticello tal día”, así comentó a LUN Pamela Díaz, refiriéndose a la citación que le envió el Servicio de Impuestos Internos.

Todo esto, después de que el organismo hiciera oficial que se haría cargo de fiscalizar el trabajo de los influencer, que reciben un pago por promocionar productos en sus redes sociales. De esta forma, Pamela Díaz fue la primera en reunirse con los funcionarios en compañía de su contador Carlos Filgueira.

Fue el profesional quien indicó que “hubo mucha pregunta sobre cómo se hacen los canjes, cómo cobra, qué cobra, pero también advirtieron que ellos pueden fiscalizar y controlar hasta seis años hacia atrás si los influencers han pagado los respectivos impuestos", replicó.