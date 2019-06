Joaquín Méndez mostró en Instagram el "antes y el después" de su cuerpo

Joaquín Méndez impactó en redes sociales luego de publicar una fotografía con el "antes y el después" de su cuerpo.

Según contó, con la ayuda de una nutricionista y de un instructor físico logró subir de 69 a 75 kilos. Los cambios se ven reflejados en la imagen y fueron recibidos por los usuarios con más de 100 mil likes en Instagram.

"Hagan sus preguntas y les puedo decir que fue lo q me resulto a mí, obviamente que lo que me resultó a mí no es la solución divina, todo cuerpo es un mundo, así que lo q les recomiendo es que vayan a un nutricionista y que ese o esa nutri esté en línea con la profe o el Profe de gym", escribió.