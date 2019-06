[VIDEO] La dura confesión de Claudia Schmidt

Una impactante revelación hizo Claudia Schmidt en el capítulo de Intrusos donde contó un traumático evento que vivió junto a su padre cuando era menor de edad.

"A los 9 años mi padre me dijo que me fuera a prostituir para que tuviese dinero (...) cuando la gente habla del dinero,del dinero. Siempre he sido independiente porque escuchar eso me dio una fortaleza", comentó la uruguaya que sorprendió a sus compañeros de panel quienes no esperaban que confesara el episodio.

"A mi me quebró,toda la vida viví quebrada, cómo se te puede ocurrir que algo puede llevar a ese punto. A una situación tan delicada que tu padre te diga algo así, solo porque le había pedido un helado", comentó. La modelo contó que nunca le contó lo sucedido a su madre, quien se enteró ya cuando Schmidt era grande.