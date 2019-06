Claudia Conserva desclasificó cuando durmió en la misma cama con Camiroaga

Un sabroso capítulo se vivió en Milf cuando en un segmento comenzaron a hablar de los buenos amigos, aquellos con los que puedes compartir si segundas intenciones.

Fue en ese minuto cuando Claudia Conserva hizo memoria de los tiempos de Extra Jóvenes, cuando compartía con Marcelo Comparini y Felipe Camiroaga.

Según la animadora en esa época el recordado "halcón de Chicureo" se levantaba a las 5 de la mañana para hacer el matinal con Jorge Rencoret en RTU (actual Chilevisión), en las tardes se juntaban junto a Comparini para unas clases de inglés.

"Iba un gringo al departamento de Felipe y nos hacía clases, de conversación.La cosa es que un día, yo no tenía auto, Marcelo tenía que hacer un trámite y me dice (Camiroaga) 'vámonos después al programa , quédate acá, no te preocupes. Lo que sí, estoy raja,necesito dormir siesta'.Porque se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces me dice 'échate al lado y si quieres ves tele'. Yapo, y yo miraba, Felipe estaba zeta y me quedé viendo tele", confesó.

Las compañeras de Conserva, Pamela Leiva y Yazmín Vásquez le pedían que contara la verdad. "Después se levantó y me dijo vámonos al canal y listo, sería todo",concluyo.

Cuándo Vásquez le preguntó a Conserva si habría aceptado algún acercamiento romántico por parte de su compañero, el estudio estalló en risas cuando la esposa del "Pollo" Valdivia aseguró que no.