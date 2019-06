Anunciaron película animada de las Spice Girls que marcará el retorno de Victoria Beckham

Paramount traerá de vuelta a las Spice Girls, la mítica 'girl-band', en un atípico formato. Será una película de animación la que reunirá a las cinco integrantes del grupo, incluida Victoria Beckham, que finalizará su retiro de las Spice Girls, en el que lleva desde 2012.

Tal y como anunció Paramount, las cinco integrantes de la banda volverán a reunirse en una cinta de animación. Melanie Brown (Scary), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger), y Victoria Beckham (Posh) regresarán con algunos de sus míticos temas, pero también presentarán nuevas canciones del grupo.

La película de las Spice Girls está escrita por Karen McCullah y Kiwi Smith, y su productor es Simon Fuller. No es la primera película de la banda que llegó a las salas, pues en 1997 se estrenó el musical Spice World, en el que también participaron estrellas como Roger Moore, Hugh Laurie, Stephen Fry, Elton John, Jennifer Saunders, Richard E. Grant o Elvis Costello.

La cinta está actualmente en desarrollo, pero todo indica que será parte de la estrategia de Paramount respecto al campo de la animación, lanzando dos películas anuales desde 2020. Las primeras serán The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge y Rumble, basada ésta última en el cómic Monster on a Hill de Rob Harrell.