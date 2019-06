Vale Roth contó que sufrió un embarazo molar que complica su salud

Siguen las complicaciones para la ex chica calle 7, Valentina Roth, pues luego de que sufriera una perdida a causa de un aborto retenido debió someterse a un AMEU que no estuvo libre de complicaciones.

A esto se le suma que Roth se encuentra en observación médica, porque su diagnostico arrojó que sufrió un embarazo molar, que se caracteriza por el crecimiento anormal de trofoblastos, las células que normalmente se convierten en la placenta.

A través de su cuenta oficial de Instagram explicó la situación que esta viviendo y aprovechó de agredecer el apoyo que ha tenido.

"Durante un mes tengo que ir una vez a la semana a sacarme sangre para ver cómo está la beta, si ha bajado o no y luego por 7 meses ir a control cada mes y hacerme ese examen. Si no baja y pasa algo extraño me tienen que hacer una quimioterapia", contó.

Finalmente, expresó que "cada mensaje cada buena vibra y toda la preocupación de cada una y uno de ustedes".