Luis Fonsi: "Voy a seguir cantando mis baladas románticas cortavenas, eso nunca lo voy a abandonar"

Aunque se hizo conocido hace 20 años con románticas baladas como "Imagíname sin ti", Luis Fonsi hoy también es sinónimo de reguetón y pop bailable. "Despacito" fue el puente entre el puertorriqueño y el género urbano, que él abrazó y que es parte importante de "Vida", su más reciente álbum de estudio que viene a presentar en noviembre a Chile.

Desde el verano eterno de Miami, Fonsi se tomó unos minutos para responder al llamado de hoyxhoy y adelantar la gira "Vida World Tour", que comenzará el próximo 22 de junio en España y lo traerá a Chile a dar un concierto el 8 de noviembre en el Movistar Arena.

Aunque el objetivo de la gira es presentar "Vida" -álbum que incluye la colaboración con Daddy Yankee que lo puso en el mapa mundial y el hit con Demi Lovato, "Échame la culpa"- el puertorriqueño adelantó que el show que traerá "es un viaje a través de todo mi repertorio".

"El disco 'Vida' está muy presente, pero yo no voy a olvidar esas canciones que han sido importantes a lo largo de estos 20 años", comentó. "A mí me gusta hacer medleys, hacer mezclas, hacer covers, hacer cosas diferentes, sorprender a la gente. Hay momentos muy íntimos, de mucho baile, otros muy informales en que le pido al público qué es lo que quieren escuchar. Así que estamos armando un show muy dinámico, bastante diferente a lo que he hecho en el pasado", agregó.

Aunque "Vida" recién salió en febrero, Fonsi cuenta que no ha dejado de componer y grabar y que, de ese constante trabajo, salió "Date la vuelta", single que lanzó en abril pasado y que hizo junto a Nicky Jam y Sebastián Yatra. Una vez más apuntando a las pistas de baile.

Siempre voy a navegar en esos dos mundos, en el mundo rítmico y en el romántico. No me siento limitado a hacer una sola cosa. Entonces sí, voy a seguir haciendo esa mezcla, esas fusiones latinas pop-urbanas y voy a seguir cantando mis baladas románticas cortavenas, eso nunca lo voy a abandonar.

Me enorgullece mucho poder llevar nuestra música latina, nuestro idioma, nuestra cultura, donde no se habla el español. Es algo que he disfrutado mucho. He conocido lugares magníficos y ver cómo se conectan, sin necesariamente entender lo que uno está diciendo, muestra el poder de la música.

Absolutamente. Creo que hubo un antes y un después a nivel personal y que la canción aportó mucho para dónde ha llegado la música latina. Fue parte de un movimiento importante hace dos años que abrió una puerta de par en par para que la música latina sea escuchada a nivel global.

Desde 2012 Luis Fonsi ha estado vinculado a "The Voice" en sus versiones de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, España y Chile, donde fue parte del programa que produjo Canal 13. En el primer ciclo fue coach de Camila Gallardo, que sacó el segundo lugar y a quien le compuso y produjo su primer sencillo como solista, "Más de la mitad".

Sí, por supuesto. Soy fanático del formato, creo mucho en él, me parece muy positivo. Es bueno para los participantes, es bueno para los coaches, pero es mejor para la industria musical, porque al final del día estamos celebrando la música todas las noches, cantando canciones que son importantes para nosotros, en inglés, en español. Y sí, es un reto combinar ambas cosas, que conllevan mucho tiempo.

Chile entró a mi corazón y nunca va a salir de ahí. Espero siempre tener un espacio dentro del corazón de la gente. Hay pocos lugares con los que tengo la conexión que tengo con Chile, por muchas razones, por amistades y simplemente por el tiempo que estuve y el cariño que siempre me ha brindado la gente. Tengo muchos amigos y mucha emoción de regresar. Cada vez que se habla de Chile, de algún concierto, se crea una emoción diferente en mí y en todo mi grupo de trabajo. Así que ahí vamos a estar en el Movistar Arena celebrando todos estos años de música, dando un show que yo espero que sea muy importante; sé que lo va a ser.

Muchísimo, Camila es mi amiga, trabajé con ella en su primer single que se convirtió en un éxito. "Más de la mitad" es un tema que le escribí, que le produje y después de eso hemos estado en muchísimo contacto y nos vemos mucho, de hecho la vi hace dos semanas en México, nos vimos en España también. Camila es una estrella, lo dije cuando fui parte de "La Voz" y me alegro que esté triunfando a nivel internacional; lo está haciendo a base de mucho trabajo y de buenas canciones y de su indiscutible talento. Me alegra, me enorgullece, pues fui una pequeña, muy pequeñita parte de eso, especialmente al comienzo y cada vez que leo una noticia positiva, pues me llena de mucho orgullo y de alegría.