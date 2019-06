Kathy Salosny y su creencia en duendes: "Por qué vamos a ser tan pretenciosos y pensar que somos los únicos seres que existimos"

10:24 La animadora ha reiterado en programas de TV su convicción de que convive con dichos seres en su casa. "No sé si existen o no pero yo prefiero creer que sí", dijo.

En conversación con La Cuarta, la animadora del late de TVN, Kathy Salosny, se refirió a sus dichos en el matinal de dicha estación, donde aseguró que convive en su casa con duendes.

La animadora además narró cómo enfrenta la incredulidad -y las bromas- de sus cercanos por su convicción.

"Vivo en una casa hace 9 años, antigua, del año 70, y fue un amigo con el cual vivía el primero que descubrió esto de los duendes" aseguró Salosny, quien añadió que "pasan por el lado de mi pieza y quiero creer en esto y le adjudico una cosa positiva. Dicen que son traviesos, porque me esconden las joyas, después aparecen, a no ser que yo sea sonámbula, jajajá. Por qué vamos a ser tan pretenciosos y pensar que somos los únicos seres que existimos".

La conductora de "No culpes a la noche" además dijo que "yo les hablo… ¡ay que atroz! jajajá, y ya me acostumbré, porque cuando se me desaparece algo les digo, “ya duendecillos háganme aparecer los aros”, y al tiempo después aparecen. Les pido que me cuiden, tengo como buena onda con ellos".

Sobre la reacción de amigos y compañeros de trabajo, respecto de su creencia, Salosny dijo que "Se cagan de la risa! De hecho todo mi equipo de No culpes a la Noche se mueren de la risa, me dicen 'eeeeella la duende'". "A mí me da lo mismo, no sé si existen o no pero yo prefiero creer que sí. El ser humano siempre quiere buscarle una explicación a todo", añadió.