De Tezanos por chiste de Guarello sobre su ruptura con García Huidobro: "No entiendo muy bien si es mala leche o envidia"

11:57 El periodista se refirió a la broma que el analista deportivo de Canal 13 le hizo a su ex pareja en la alfombra roja de la película de Alexis Sánchez.

El periodista y comentarista deportivo Manuel de Tezanos, se refirió en conversación con Síganme Los Buenos, a la broma de Juan Cristóbal Guarello en la alfombra roja de la película "Mi Amigo Alexis", relativa al quiebre de su relación con la conductora Francisca García Huidobro.

En dicha ocasión, García Huidobro, quien conducía la alfombra roja, bromeó con Guarello, porque eventualmente el periodista no quería asistir al evento. "A pesar de que no querías venir, te ves muy bien", le dijo.

El comentarista respondió: "no tan bien como tus zapatos" y cuando la animadora le dijo "todos envidian mis chuteadores", Guarello respondió "¿Con ese chuteaste a Manuel (De Tezanos)".

En su conversación con Julio César Rodríguez, De Tezanos dijo que "me sorprendió, no entiendo muy bien si es mala leche o envidia (…) no entendí muy bien por qué lo hizo, además trabajamos en lo mismo. Fue gratuito".

"Los chistes tienen un contexto para que sean divertidos. Cuando uno hace un chiste que es fuera de contexto, es raro". añadió.

El conductor del CDF además dijo que "Guarello vuelve a levantar un tema que para mí es difícil hablar. Las razones de lo que pasó con la 'Fran' las sabe ella, las se yo y es lo que importa".

