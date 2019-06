“La Divina Comida” realizará programa especial para el Día del Padre

Desde la producción del programa que se ha convertido en un éxito de sintonía en el horario prime de los días sábados, señalaron que realizarán un capítulo especial para el Día del Padre, el que estará lleno de chascarros, historias entretenidas e íntimas revelaciones de cada uno de los invitados.

Algunos de los episodios memorables del capítulo estarán relacionados, por ejemplo, a la confesión de Belén, quien cuenta que se encuentra escribiendo un libro autobiográfico, de amor hacia uno mismo, del cuerpo, de relaciones tóxicas, de redes sociales y otros. En el programa contará que “Se trata sobre el cuerpo femenino, la autoestima y cómo fue mi experiencia de aceptarme a mí misma, aceptar mi cuerpo, quererme por lo que yo era, luego de una depresión que pasé, durante tres años. Lo que veía por redes sociales era que me criticaban y que me trataban de piernas de pernil, me trataban de oye déjate de comer. Al final era tan fuerte lo que ocurría que fue una depresión que tuve que finalmente ir aceptándola y, finalmente ir saliendo de ella de a poco".

Sobre esta experiencia indicó que “Traté de pasar por psicólogo, traté de pasar por psiquiatra, pero me daba cuenta de que finalmente, no era lo que necesitaba. Finalmente, las depresiones y sobre todo el bajo autoestima que una mujer y sobre todo una niña a esta edad puede sufrir es por causa de algo, y lo mío fue por causa de una relación abusiva. Una relación abusiva que viví a los 15 años (…) él fue mi primer amor. Eso es lo que cuento también en el libro, por qué a tus 15 años, finalmente, tienes que vivir ese tipo de cosas donde un hombre mayor de 30 viene, te manipula sentimentalmente y emocionalmente”, reveló Belén Soto.

Por otro lado, Isidora Ureta se refirió a la relación que tiene con su padre y revela su amor por los deportes extremos, extrañamente, nacen de su padre, quien nunca ha trotado en su vida. Una tarde en Viña su padre les compró a ambos hermanos, unas tablas de surf de $4.990 para que pasaran el rato y no lo molestaran, esa decisión, hizo que su hija hoy viva y respire por los viajes y deportes extremos.

La mamá de Isidora, Paulina, muere muy joven producto de un cáncer y Emeterio su padre decide quedarse con sus dos hijos, pese a que todo el mundo no creyó en él.

Se alejó de las mujeres, las fiestas y el alcohol para cambiar pañales y criar a sus dos hijos, algo que su hija agradece, pues siempre fue un papá muy comprometido en el colegio.

Isidora cuenta que su papá era mucho mayor que su madre, para que pudieran casarse él le dice que quede embarazada, ella le hace caso y se casan, y el testigo de la boda, es el negro Piñera. “yo lo admiro, porque está siempre positivo, siempre está positivo. Yo tengo que decirlo, es muy odiado por mucha gente, yo lo sé, él no tiene filtro y es muy a la antigua”.

Por su parte, Jorge Hevia se refirió a si volvería a conducir un matinal y señaló que diría que no, porque no le interesa. “No quiero trabajar tanto. Buenos días a todos me dio todo, todo. Todo lo que tengo desde el punto de vista fundamentalmente, material, todo. Pero si tú me preguntas a mí desde el lado de desarrollo interno, Conectados es… Tú sabes lo que es comunicarse entre los chilenos que están fuera y los latinos que están dentro, 3 millones de personas diarias y poder hacer un programa donde lo pasamos bien, pero con sentido”.

Este nuevo capítulo de La Divina Comida será transmitido este sábado a las 22:00 horas por las pantallas de Chilevisión.