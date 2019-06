Cara Delevingne y Ashley Benson confirman su relación en el mes del Orgullo Gay

Si bien el registro es de una parte de la película "Her Smell", en la que ambas actuaron, la modelo y actriz británica, Cara Delevingne escribió "PRIDE" con letras de arcoíris, al que la protagonista de Pretty Little Liars no tardó en contestar con una oleada de emojis de corazones.

El gesto romántico pone fin a una serie de especulaciones que habían llegado a su punto más alto el día de ayer cuando la revista Us Weekly afirmó que Ashley ya había vendido su casa en Los Ángeles para mudarse con Cara.

Hasta la fecha ambas famosas habían mantenido su romance al margen del escrutinio público, pese a que desde el verano pasado comenzaron los rumores respecto, época desde que se les empezó a ver juntas con mucha regularidad. Además, tiempo después, Ashley comenzó a usar un collar con las iniciales A y C.