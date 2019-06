[VIDEO] "Pampita" le mandó un mensaje a "China" Suárez para evitar polémica

09:41 Modelo confirmó que le escribió a la actual pareja de Benjamín Vicuña buscando no generar un problema mediático por una foto que se viralizó.

En Argentina le llaman el "Alfajor gate" y se trata de la nueva polémica entre Carolina Ardohaín y Eugenia "China" Suárez. Resulta que hace un tiempos los medios de comunicación viralizaron la imagen de la "China" comiendo un alfajor de marca Balcarce, apellido de la pareja actual de "Pampita".

Pampita estuvo en el programa La noche de Mirtha y reveló la charla privada que tuvo con la "China". “La foto se viralizó en redes y empezó a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja”, comenzó la conductora.

“Hablé con Eugenia y le dije ‘no te preocupes, no te enganches con esto’. No lo había querido decir públicamente porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos”, agregó "Pampita".

“¿Se hablan ustedes?”, preguntó Mirtha Legrand, sorprendida. “Sí, claro. Cuando me preguntaron dije que no tenía idea, dejé el tema al costado. Mis hijos (Bautista, Beltrán y Benicio) se crían en dos casas. En una están Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo. Todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos y la prioridad son ellos. Lo que pasa mediáticamente tiene que ver con nuestro trabajo”, concluyó.