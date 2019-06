Belén Soto contó relación abusiva que vivió a los 15 años: "Me hacía mandarle fotos cuando llegaba a la casa, de cómo salía vestida"

Un capítulo especial tuvo el último episodio de La Divina Comida donde compitieron parejas de padres e hijos. Participaron Emeterio Ureta con su hija Isidora, Jorge Hevia y su hijo 'Coke' y Carolina infante con su hija Belén Soto.

La recordada actriz de Papi Ricky sorprendió confesando de la abusiva relación que vivió a los 15 años con un hombre mayor que ella.

"Me hacía mandarle fotos cuando llegaba a la casa, de cómo salía vestida. Cada vez que peleábamos él siempre terminaba teniendo la razón (...) Me decía ´te cagué porque te amo'. Tú como niña empiezas a creer 'lo amo, no lo puedo dejar'. Y ahí él empieza hacer lo que quiere con tu vida", narró sobre el enfermizo vínculo que mantuvo durante 8 meses con un hombre de 30 años.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando narró cuando perdió la virginidad con el sujeto en un motel, "una niña de 15 años qué hace en un motel", dijo.

Producto de esta relación, Belén sufrió una fuerte depresión que le provocó un aumento de peso y muchas inseguridades.