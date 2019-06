Anuncian el lanzamiento de una precuela de "Los juegos del hambre"

El próximo año, justo cuando se cumpla una década desde la tercera, y supuestamente última, entrega de "Los juegos del hambre", Suzanne Collins volverá a llevar a sus lectores a Panem. Esta vez, 64 años antes del comienzo de la exitosa serie de libros que fueron llevados a la pantalla grande con gran éxito.

La primera entrega de la saga, titulada "Los juegos del hambre", fue publicada en 2008 y la última, "Sinsajo", en 2010. La precuela de la trilogía, que aún no tiene título, se publicará el 19 de mayo de 2020.

Collins adelantó en un comunicado que retomará los años que siguieron a los llamados "Días Oscuros", una fallida rebelión en Panem.

"Los juegos del hambre" es una distopía postapocalíptica donde jóvenes de distintos distritos deben luchar y matarse unos a otros en vivo por televisión. "Con este libro quise explorar el estado de naturaleza, quiénes somos y lo que percibimos es necesario para nuestra supervivencia", comentó la autora. "El periodo de reconstrucción 10 años después de la guerra, comúnmente llamado los Días Oscuros -mientras el país de Panem lucha por levantarse— proporciona un terreno fértil para que los personajes traten de resolver estas interrogantes y de este modo definan sus visiones de la humanidad", adelantó de la trama de su próxima novela.

La historia del nuevo libro transcurre décadas antes del nacimiento de la heroína de "Los juegos del hambre" Katniss Everdeen, que fue interpretada por Jennifer Lawrence en la franquicia cinematográfica del estudio Lionsgate, por lo que, de llegar al cine, la nueva película tendría que variar su elenco.

Tras el estreno de las cuatro películas de la saga "Los juegos del hambre", el vicepresidente del estudio, Michael Burns, había dado indicios sobre una posible precuela. En una declaración reciente a The Associated Press, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dijo: "Como la casa orgullosa de las películas de 'Los juegos del hambre', no vemos la hora de que el próximo libro de Suzanne sea publicado. Nos hemos estado comunicando con ella durante el proceso de escritura y estamos deseosos de continuar trabajando de cerca con ella en la película".Sin embargo, el estudio no ha confirmado si ya tiene un estudio para llevar a la pantalla grande el nuevo libro.