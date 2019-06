Camilo Huerta y su quiebre con Connie Mengotti:"Nunca pensé que se iba a terminar"

11:46 Ex chico Yingo habló sobre lo difícil que le ha resultado superar la separación con la argentina.

En todos los capítulos de Podemos Hablar de Chilevisión, los famosos soprenden con una alguna confesión personal. En el último viernes, fue el caso de Camilo Huerta, ex chico Yingo, que comentó el duro quiebre amoroso que vivió con la argentina Connie Mengotti.

“Es de conocimiento público. Yo llevaba una relación de 6 años con una linda mujer que se llama María Constanza Mengotti y terminé hace 6 o 7 meses; no entendí por qué, nunca pensé que se iba a terminar",recalcó.

El modelo nunca pensó que lo dejarían ni que vivían una crisis."Yo había puesto todo en ella, pero lamentablemente llegó un momento que terminó la relación, no entendí por qué, me ha costado levantarme".

Huerta comentó lo intensa que fue la relación, en especial, al comienzo. "Empezó un día y le pedí altiro que se fuera a vivir conmigo, entonces yo siempre tuve una relación de matrimonio, sin firmar un papel. Lamentablemente no lo vi venir, yo creo que estaba cegado por el amor, yo vivía por ella en ese entonces. Estaba enamorado hasta las patas”.

El joven negó seguir enamorado de su ex, pero admitió que le costará volver a entablar una relación. "Lamentablemente me va a costar un poco más de tiempo, yo sé que va a llegar la persona que me hará inmensamente feliz”, reflexionó.