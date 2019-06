Actriz de "Game of thrones" reclama por el final de su personaje: “Me hubiese gustado una mejor muerte”

No sólo los fans de "Game of thrones" quedaron disconformes con el final de la serie de HBO. La actriz Lena Headey, que interpretó a la calculadora Cersei en la ficción basada en los libros de George R. R. Martin, tampoco quedó contenta con el desenlace que tuvo su personaje, que murió aplastada bajo los escombros de su castillo junto a su hermano y amante Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) tras el ataque de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

"Hubiera preferido una muerte mejor", dijo con honestidad al diario británico The Guardian. "Podías irte de cualquier manera en esta serie. Así que me molestó un poco. Pero creo que no podían complacer a todo el mundo. No importa lo que hicieran, creo que iba a haber un gran bajón tras estar en la cima", añadió en referencia a los guionistas de la serie, David Benioff y D. B. Weiss. Ellos fueron los encargados de llevar los libros de R.R. Martin a la pantalla chica y de dar un final a la historia que dejó de tener como referencia las novelas en su sexta temporada.

Headey contó que, tras el final de la serie que se estrenó en 2011, el elenco se ha mantenido en contacto a través de un grupo de Whatsapp, aunque ella dijo que no le gusta sentirse anclada a etapas pasadas. "Fue una experiencia increíble. Cuando era más joven, lloraba al acabar un proyecto. Pedía el número a todos porque eran experiencias muy intensas. Con el tiempo te haces mayor y te lo tomas con menos intensidad",dijo. "Creo que los que crecieron en ese programa probablemente formaron amistades muy profundas que los ayudarán, pero la mayoría de nosotros tenemos nuestros propios hijos. Si los niños no te equilibran, entonces nada lo hace", agregó la actriz, madre de dos niños.