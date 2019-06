Pamela Díaz comentó efectos de su chip rejuvenecedor: le mejoró la piel, pero no tiene más deseo sexual

A casi dos semanas de haberse colocado un chip rejuvenecedor, Pamela Díaz comentó en su programa Viva la Pipol! los efectos que ya ha sentido con el moderno tratamiento.

"Lo noto en mi piel, dicen que está mejorada y lo otro es que estuve en un almuerzo por el día del padre, que lo pasamos muy bien con mi familia, y me puse a lavar la loza (...) para el postre también puse la mesa",comentó la animadora ante la incredulidad de su equipo matinal.

Díaz señaló que también ha mejorado su ánimo. "Reclamo menos, pasa que yo tengo esencia de reclamar.Pero no es que no quiera hacer las cosas o no tenga ganas",detalló.

Una de las que estaba más interesadas en saber si habían aumentado su líbido era Gaby Hernánedez. "El tema sexual no me ha pasado nada todavía no me pasa eso. La Pame - Leiva - que vino la otra vez y dijo que ella hacia el amor todo el rato (...) Yo creo que eso no está bien", concluyó.