Tony Spina sacó novia casi 20 años mayor que él

Tony Spina, conocido en nuestro país por participar en realities como Doble Tentación y Amor a Prueba, se refirió a su relación con una mujer 19 años mayor que él.

En conversación con la revista Lectura, en la que María José Giaever y el español posan juntos, la expareja de Flavia Medina y Francisca Undurraga señaló que "somos libres y no hacemos daño a nadie".

Spina aprovechó de alabar sus dotes amatorios con la rubia. "Soy un toro. Tengo el furor de los 30. Me han llamado de los laboratorios, que quieren extraer viagra de mi sangre”.

Makoke, como es conocida, comentó al mismo medio que "hace años que no me sentía tan feliz. No me sentía tan amada (...) no quería tener pareja, pero me fui enganchando y Tony ya es una necesidad en mi vida", agregando que la diferencia de edad les da lo mismo, ya que el exchico reality es un hombre "muy maduro".

María José (50) es conocida a nivel internacional por su carrera de modelo y televisiva.La pareja se conoció en el encierro del reality Gran Hermano Vip 6.