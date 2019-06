Gonzalo Cáceres aseguró no estar seguro de ser gay: "Me gusta el amor, pero solamente cartas románticas"

Gonzalo Cáceres estuvo en el programa Viva La Pipol, donde abordó diferentes aspectos de su vida, hablando incluso sobre su sexualidad, asegurando que no está seguro de si es gay.

"Yo no sé si soy gay(...)Porque a mí ni lo hombres ni las mujeres nunca me han interesado. Soy una cosa media rara", aseguró.

“Es que yo quedé muy, pero muy marcado por una violación a los cuatro años. Entonces, eso me paró la vida sexual (….) Me gusta el amor, pero solamente cartas románticas, ver atardeceres. Soy más intelectual en ese aspecto. No sexual”, aseguró.

Con ello, aseguró que le “gusta mucho más que el físico, el intelecto de las personas”, reflexionó.