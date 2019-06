Coté López se indignó con comentario de usuario sobre Pinilla: "Me daría pena ser una mierda de persona como tú"

Coté López utilizó sus redes sociales para saludar a Luis "Mago" Jiménez por su cumpleaños. La modelo dedicó un tierno mensaje que recibió cientos de comentarios de sus seguidores.

Sin embargo, fue una de las palabras de una usuaria la que indignó a la modelo. "A Pinilla de decías lo mismo? que pena cuando a tus hijos les digas que le fuiste infiel a su padre con Pinilla", escribió la mujer.

Pero López no dudó en responder y con indignación cuestionó a la seguidora. "Yo no tengo problemas en decirles que cometí un error a mis 17 años, pero sí me daría pena ser una mierda de persona como tú... eso sí da pena", remató la mujer del "Mago".