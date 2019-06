Denise Rosenthal: “Trato de ser lo más consciente posible respecto a mis letras”

Apunto de cumplir diez años de carrera como solista, Denise Rodenthal prepara su tercer álbum, aún sin título definido y del que ya adelantó un primer single, “Agua segura”, en el que colaboró con una de sus ídolas, Mala Rodríguez.

Fue ella misma quien, durante una visita de la rapera a Chile, la invitó a ser parte de la canción, que mezcla R&B y folclor. “Sincronizamos súper bien, el diálogo fluyó súper bien”, contó Rosenthal a hoyxhoy sobre ese primer encuentro que derivó en la colaboración y en un videoclip que grabaron en España.

“Cuando compuse esta canción la escribí pensando que esa parte que había dejado vacía era para ella”, reveló Rosenthal, que ve en Mala Rodríguez “una influencia musical súper importante”.

Para la letra Denise Rosenthal echó mano al refrán que reza: “Arco en el cielo, agua en el suelo”. “Era muy importante visibilizar y generar un lenguaje que represente nuestra cultura latinoamericana”, explicó.

La canción es también una especie de manifiesto feminista. “Soy suficiente, soy muy valiente/ poco obediente, intransigente/Como un clavel soy frágil también/Sigo mi propio riel”, canta Rosenthal en “Agua segura”.

Creo que es medio difícil que no, porque es algo que efectivamente me ha tocado y me parece que es importante poder visibilizarlo. Y la idea no es radicalizar todo y que todo sea denso, pero sí mi primer motivo para hacer música es porque me gusta comunicar, porque creo que la posibilidad que tengo de entregar algo a la gente que me esta escuchando es afortunada. Por eso trato de ser lo más consciente posible respecto a mis letras, a lo que estoy diciendo.

Parte de ese “microactivismo”, como ella misma le dice, fue el alegato que hizo en enero, cuando fue noticia el hecho de que Paloma Mami superara como la chilena más escuchada en Spotify a Mon Laferte. “Mi comentario era: ¿Por qué tienen que hacerlas competir? Si son dos proyectos tan distintos”, dijo.

Ese hecho llevó a Denise a crear un grupo de Instagram en el que están otras cantautoras nacionales, como Camila Moreno, Cami Gallardo, Princesa Alba, Mariel Mariel, Francisca Valenzuela y la misma Mon Laferte.

Recuerda que lo creó el mismo día de la noticia de Paloma Mami y Mon Laferte “y les escribí a todas ‘chiquillas, ¡vamos! Nosotras podemos’”. El grupo, cuenta, ha servido para que todas se mantengan al día y para “estar al menos contenidas”.

Para trabajar en su nuevo material, la cantautora de 28 años que comenzó su carrera siendo adolescente, viajó a Los Ángeles, a donde regresará durante el segundo semestre para terminar el álbum que espera lanzar a comienzos del próximo año y con el que espera trazar un camino hacia la internacionalización. “Creo que en el horizonte está el poder abarcar otros mercados, otras industrias, otros países, sería genial”, dijo.

Sí, yo creo que es el proceso natural de la evolución y también de buscarte a ti misma dentro y a través de la música. Siento que este trabajo musical lo puedo defender con mucha más seguridad, con mucha más fuerza, entereza; creo que es un proyecto que me hace sentir muy orgullosa, muy conforme del trabajo que he hecho, que ha sido mucho y finalmente vale la pena.