Carola de Moras: "La televisión tiene una conducta súper machista",

Alejada de la televisión, Carolina de Moras habló con Mujer Dínamo sobre el machismo en la industria.

"La TV es un espejo de la sociedad, nos abanderamos con discursos que no llevamos internamente.La TV tiene una conducta súper machista.Les cuesta trabajar con la mujer. Se sienten más seguros con el género masculino; desde el discurso hasta la forma de expresarse.Si un hombre alega por algo 'tiene toda la razón'.Y si una mina alega 'oye la mina hinchapelotas'. Esa es la base. Y no solo pasa en la TV". Y si dices lo que opinas eres una yegua. O demasiado llevada a tus ideas.El algunos programas peleaba la mini, el largo de la falda. O ¡última vez que me enfocan el poto!".

En el último tiempo la animadora y modelo lanzó su sitio web Moom.cl y realiza charlas a mujeres para motivar el autoestima.