Antonella Ríos le respondió a hater: "No me conoces nada"

Ayer Actriz subió una fotografía a su Instagram y no aguantó las malas vibras.

Antonella Ríos es toda una influencer con más de 700 mil seguidores, suele subir fotografías de sus distintas actividades.

En la última que subió escribió "Y de pronto llega alguien ... y te activa los botones de la sonrisa, con margaritas incluidas ????". Rápidamente tuvo más de 800 me gusta y varios comentarios positivos.

Y así como recibe buena energía de algunos, también hay otros que aprovechan de tirar sus críticas. "Te preferia antes cuando hacías el matinal eras más natural, más normal, ahora vives en torno a otras cosas a querer ser una mujer de 15 siendo que ya eres una mujer adulta", le escribieron a la actriz.

Por lo que Ríos no tardó en contestar sin hacerse mala sangre. "en serio ese es tu análisis ? que pobre bb no me conoces nada", le comentó.