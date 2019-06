"Avengers: Endgame" volverá a los cines con escenas que no fueron mostradas en la película

12:20 Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció el relanzamiento que aún no tiene fecha de estreno y no se sabe si será sólo en Estados Unidos.

Una gran noticia recibieron hoy los seguidores de Marvel. End Game, la última película de la saga de “Los Vengadores”, tendrá un reestreno con escenas que fueron eliminadas de la entrega original.

Según publicó ComicBook, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que se llevará a cabo este relanzamiento, que aún no se sabe si será sólo en Estados Unidos.

El anuncio fue dado durante la presentación de Spider-Man: Far From Home. “No sé si ha sido anunciado, y no sé cuánto… sí, lo haremos el próximo fin de semana”, sostuvo, Feige sobre esta nueva versión de la película final de la saga.

Cabe recordar que End Game es la segunda película que más dinero ha recaudado luego de Avatar. 2.743 millones fueron las ganancias de la entrega contra 2.788 millones que consiguió el filme de James Cameron.