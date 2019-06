[VIDEO] Whoopi Goldberg criticó a Bella Thorne por fotos desnuda y la actriz le respondió sin filtro

13:04 Ex chica Disney no aguantó los comentarios de su colega que la cuestionó por tomarse fotografías desnuda.

Luego de que Bella Thorne decidiera publicar en sus redes sociales las fotografías íntimas luego de que un sujeto amenazara con extorsionarla y filtrarlas, ya que tenía acceso a la cuenta de iCloud. Thorne ha debido aguantar distintas críticas.

Una de ellas fue la de la actriz y animadora del programa The View, Whoppi Goldberg. "Si eres famoso, no me importa qué edad tengas, no puedes tomarte fotos de desnudos… Cuando te hackean, hackean todas tus cosas, no importa si es una foto o un millón de fotos. Cuando te tomas esa foto va a la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera”, manifesto Goldberg.

“Si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento, tu edad no… No puedes hacer eso”,comentó la ganadora del Oscar por su papel en la película Ghost.

Tras escuchar las declaraciones de la actriz, Thorne decidió responderle. "No voy a mentir, me siento muy asqueada de que todo el mundo haya visto mi mierda. Y quiero decir que ver esa entrevista me hizo sentir muy mal conmigo misma… Espero que estés feliz, espero que estés jodidamente feliz”, señaló en unos videos donde se ve claramente afectada.

“Solo puedo imaginar todos los niños a los que les han filtrado sus mierdas y se han suicidado por ello… Estás loca por pensar esas cosas tan terribles en una situación tan horrible”, declaró refiriéndose directamente a los dichos de Goldberg.

“Ya no quiero ir a The View nunca más, porque no quiero ser destruida por un montón de señoras mayores, por mi cuerpo y mi sexualidad… no siento que quiera. Voy cancelar mi entrevista porque realmente no quiero que ustedes digan sus puntos de vista a las niñas jóvenes, porque no querría que mi hija aprendiera eso y nunca le diría eso a ella”, afirmó.

Thorne defendió a raja tabla su libertad de hacer lo que quiera.“Qué vergüenza, Whoopi… por expresar esa opinión pública de esa manera para que todas las chicas jóvenes piensen que son repugnantes por solo tomarse una foto como esa. Qué vergüenza (...) Decir que si te tomas una foto sexy, entonces básicamente merece ser filtrada, que no deberías sorprendente ni deberías sentir pena por ti misma… Entonces si voy a una fiesta, bebo y quiero bailar en la pista de baile, ¿merezco ser violada? Porque para mí esas cosas son jodidamente similares”.