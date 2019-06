Katherine Salosny y el cambio en Sigamos de largo: "Para nosotros fue para mejor"

Katherine Salosny habló con radio Cooperativa de su retorno a las tablas tras 7 años con la obra Greta que estrena en el nuevo Mori de Recoleta.

"La obra es actual con lo que pasa con el cambio climático y los temas ambientales, vincular la ciencia con el teatro",detalló.

Respecto a sus proyectos televisivos, comentó como su late No culpes a la noche se ha consolidado en su horario y los favorecieron los cambios de su competencia directa, Sigamos de Largo en Canal 13 donde llegó Francisca Gracía-Huidobro. "Para nosotros fue para mejor (...) porque estamos liderando en la noche y eso nos tiene muy contentos. Estuvo Comparini con Marco Silva en No culpes y quedaron un poco dolidos porque les iba muy bien en su programa,pero los cambios son los cambios. Los deciden otras personas (...) Tal vez les falta tiempo",comentó.

También se refirió a las críticas que hizo el astrónomo José Maza a que el matinal de TVN dedicara horas a hablar de que habían duendes en la casa de Salosny. "El profesor Maza me retó (...) hicimos un programa de ciencias, me abrazÓ y me dijo 'mijita no hable más de duendes, por favor'. Le dije profesor si esto es una fnatasia, hay una cosa de humorada (...)¡Pero si el profesor maza cree en los extraterrestres!".