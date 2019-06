El sufrido cambio de look que se hizo Coté López y que no repetirá nunca más

María José López disfruta sus vacaciones con su familia y como buena instagramer, trata de sorprender a sus seguidores con distintos looks. Pero nunca en su vida había sufrido tanto con uno, como dejó en claro en su red social.

"Nunca más en la vida me hago trenzas, me había hecho a los 6 años es decir hace muuuuchos años ... 11 años atrás ..... pero puedo decirles que es lo peor ! “ es cómodo”...deciaaaaan, “no necesitas lavarte el pelo”.... decíannnnnn” La primera noche NO dormí del dolor, no podía tomarme el pelo, me pinchaban, estaba desesperada por lavarme el pelo! Y recordemos que fueron 9 horas seguidas para hacerlas??????? ....Obvio que mientras escribo esto ya estoy sin trenzas jajajja me duraron la mañana aquí!", sinceró desde la Riviera Maya.