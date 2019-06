Pancho Saavedra y traumática experiencia en 'Lugares que Hablan': “Estuvimos a segundos de morir”

Una traumática experiencia vivió el animador Pancho Saavedra y David Liempe, más conocido como "El Catador, en un nuevo capítulo del programa de Canal 13, "Lugares que Hablan", en el que la dupla sufrió una inesperada caída desde un kayak en la desembocadura del río Biobío.

Saavedra relató el momento y aseguró que “es lo más fuerte que hemos vivido en siete años de programa. La sensación de que estuvimos a segundos de morir, la desesperación de estar en el agua y no poder salir, no se la doy a nadie”.

Además, ambos aseguraron que quedaron en shock luego de vivir esta traumática experiencia, que los obligó a parar las grabaciones.

“Debimos suspender la grabación ese día y hemos andando con mucho susto. Estamos con un cuadro de estrés post traumático, porque fue súper delicado” añadió Saavedra.

También, el conductor del programa detalló el hecho y expresó que "cuando nos caímos del kayak, fueron los segundos más largos de mi vida. Algo me defiendo en el agua, pero ‘El Catador’ no y por instinto de vida tiraba a hundirme. Igual, en un momento me agarró una corriente y él me sacó de un tirón. Ambos estábamos preocupados. El uno por el otro".

Por otra parte, "El Catador" también relató el momento y dijo que "de verdad que voy a pensar dos veces antes de acercarme al agua nuevamente. Algo que hay que estar claro es que se deben tomar las medidas necesarias al practicar deportes extremos como este, cumplir con las medidas de seguridad y si el experto te dice que algo no se puede hacer, no se hace y punto".

Tanto impacto causó en ambos que Pancho Saavedra contó que fue difícil tomar la decisión de mostrar las imágenes. Finalmente, el capítulo será emitido este sábado.