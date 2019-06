Alexandra Monsalve reveló detalles de su huida de "Resistiré"

La colombiana Alexandra Monsalve, ex participante del reality "Resistiré", se refirió en entrevista con LUN a su huida del encierro, luego de que fue trasladada a la enfermería de la producción.

"Me vino un ataque de angustia, me bajó la presión, me puse mal, no me podía parar de la cama, no tenía fuerza", dijo Monsalve.

La ex concursante además relató que "fuimos a enfermería, me iban a dar un calmante fuertísimo y cuando salió la paramédico, pensando que estaba dormida, agarré su celular y llamé a mi hermana, que casualmente estaba con mi mamá".

Según su relato, su hermana se comunicó con el ex participante mexicano, Erick Sánchez (Ji-Hu), quien a su vez le pidió a Dino Inostroza que la fuera a buscar.

Monsalve dijo que ella no quería entrar a un reality, pues al momento en que fue contactadao por la producción, se encontraba en su país ejerciendo su carrera en comercio exterior.

La colombiana dijo que huyó porque a su juicio no había posibilidad de que la dejaran salir si renunciaba, debido a que "tenían el show montado que veía Ariel (Levy) y su novia (Margot Corvalán)", en relación al actor con quien tuvo una relación en el encierro y el ingreso de la pareja de este, la que se había mostrado en los adelantos.

"No alcance a verla, no quería pasar por esa situación incómoda" planteó Monsalve sobre dicha situación, y dijo además que Levy le había señalado "que era una ex. Cuando salí me di cuenta que nunca habían terminado".

Tras su salida, la colombiana dijo que "estuve siete semanas dentro y me pagaron cuatro. Cuando me escapé llamé a la producción y les dije que me tenían que pagar un hotel hasta que se organizara mi situación" y añadió que luego de eso, se fue a su país durante un mes y medio.