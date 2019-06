Sergio Lagos: "Debo reconocer que con el matinal me he entusiasmado"

A contar de mañana Sergio Lagos asumirá un nuevo desafío con "Qué haría tu hijo", un programa de concurso de corte familiar, basado en un formato originalmente británico, que lo tendrá dialogando con niños.

Yo tengo pequeños, me encantan desde antes los chicos. Los amo porque son la raja y uno siempre aprende de ellos y la energía de un niño es una cosa siempre buena. Pero debo decir que al principio no sabía cómo hacerlo y mientras fuimos avanzando me acordé de Pin Pon, me acordé de Jorge Guerra, que era como expresivo, porque el gran tema es cómo ellos te escuchan y te pescan. Entonces empecé a gesticular un poco más y a abrir los brazos un poco más para tener su atención. No sé si lo logré, pero esa fue la manera en que yo empecé a sentirme un poco más cómodo.

Tras su salida en marzo de "Sigamos de largo" - que animaba junto a Marcelo Comparini y Marco Silva- Sergio Lagos quedó en una especie de limbo, sin programa fijo y yendo tres veces a la semana a "Bienvenidos", a la espera de un nuevo proyecto televisivo.

Pese a su reformulación, el espacio de trasnoche no ha logrado despegar en sintonía, lo que ha generado comentarios. "Insospechadamente, para Marco (Silva), Marcelo (Comparini) y para mí, nunca imaginamos la conversa que se iba a armar, nunca imaginamos como esta conversación pública que finalmente fue bastante prolongada", comentó Lagos.

A mí no me hace bien que al programa no le vaya bien, a mí me hace bien que al programa le vaya bien, que al canal le vaya bien, que a esa gente del equipo le funcione y a los conductores también. Pero sí fue muy sorpresiva esa respuesta del público. Y yo creo que para los tres fue muy halagador, porque además también somos más viejos; vernos en una conversación de redes sociales no es algo a lo que estemos acostumbrados realmente y yo creo que habla muy bien de lo que intentamos hacer durante el periodo que nos tocó hacerlo.

En dos oportunidades me ofrecieron hacerme cargo de un matinal y yo señalaba que no era el momento, que quería seguir estudiando, aprendiendo, que quería hacer otras cosas. Pero con "Sigamos de largo" me volvió todo el ímpetu. Y debo reconocer que con el matinal me he entusiasmado, me ha gustado poder volver a opinar, cosa que en algún minuto sentí que no era necesaria porque habían demasiadas voces. Hoy día siento que es importante que sumemos más y más diversidad en las opiniones.

