Carolina Soto se realizó una cirugía que le ayudó a perder 22 kilos

La cantante y ex integrante de la primera generación de "Rojo, fama contra fama", Carolina Soto, se mostró con una nueva apariencia luego de bajar 22 kilos tras someterse a una rigurosa cirugía.

Soto se realizó una manga gástrica para obtener una reducción de estómago, pues aseguró que estaba cansada de las dietas y que no dieran resultados.

En una entrevista con LUN, la cantante expresó que "estoy comiendo súper poquito cada tres horas, bien balanceado y con proteínas, pero a tolerancia, porque mi estómago no da para más”.

“Hice un cambio grande que no me puedo farrear, sé que esto no es magia. Me he cuidado harto haciendo ejercicio y mi piel ha sido súper generosa”, añadió.

Finalmente, Carolina Soto sostuvo que “mi ropa me queda gigante, todo se redujo, así que me tuve que comprar pantalones y ropa interior". nueva“.